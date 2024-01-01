Yeni yılın ilk gününde Kapadokya
Yeni yıla Kapadokya'da giren yerli ve yabancı turistler, sıcak hava balon turuna katılarak 2024'ün ilk gününde bölgeyi keşfetti
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UNESCO Dünya Mirasları Listesi'ndeki Kapadokya'da, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı manzarada yeni yıla "merhaba" diyen turistler, sabah saatlerinde bölgedeki çeşitli tur aktivitelerine katıldı.
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Gün ağarmadan Nevşehir'in Göreme beldesinde ekiplerce hazırlanan sıcak hava balonlarına binen turistler, yeni yılın ilk güneşini Kapadokya semalarında karşıladı.
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Bazı turistler sıcak hava balonlarının oluşturduğu manzarada fotoğraf çektirmeyi tercih ederken, bazıları da ATV motor ve atlı tura katılarak bölgenin güzelliklerini keşfetti.
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Vadi yamaçlarında güneşin doğuşunu izleyenler zaman zaman işletmelerin hoparlöründen yükselen oyun havalarına eşlik ederek misket oynadı.
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Noel ve yılbaşı etkinliklerine katılan turistlerin yoğunluk oluşturduğu bölgedeki tesislerde ise doluluk oranı yüzde 90'ı aştı.
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Sıcak hava balon pilotlarından Ahmet Başyiğit, gazetecilere, yeni yılın tüm insanlığa mutluluk getirmesini dilediğini belirterek, "Yeni yılın ilk gününde hava güzel. Gökyüzüne yükselerek güneşin doğuşunu havadan görebileceğiz" dedi.
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ABD'li turist Sara Reyes ilk kez ziyaret ettiği Kapadokya'da yeni yıla girmenin mutluluğunu yaşadığını, sıcak hava balon turuna katılmanın heyecanını yaşadığını, günün ilk ışıklarını gökyüzünden seyredeceğini ifade etti.
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Taylandlı turist Supısara Pothıkanın da 2024'e mutlu şekilde girdiğini, balon turuna katılıyor olmanın sevincini yaşadığını kaydetti.
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Masalsı manzarası olan bir turizm merkezinde 2023'e veda ettiğini belirten Özbek turist Arslan Nafasov ise "Kapadokya manzarası çok güzel. Tüm insanların burayı görmesini tavsiye ederim" diye konuştu.
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