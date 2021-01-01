Yeni yılın ilk günü bunlardan uzak durun!

Yılbaşı akşamı yenilen fazla yemekler, kuru yemişler, tatlılardan sonra yeni yılın ilk sabahına mide ağrısı, üzerimizde ağırlık hissetme, ödem gibi şikâyetlerle uyanmamız kaçınılmaz. Peki bu şikayetlerden nasıl kurtulabiliriz? Bir gece önce yediklerimizi nasıl telafi edebiliriz?
Medipol Esenler Üniversite Hastanesi Diyetisyen Öznur Akgöz, "Yeni yılın ilk günü hafif ve sağlıklı besinleri tercih ederek yapacağınız yeterli ve dengeli beslenme ile şikâyetlerinizden kurtulabilir, bir gece önce yediklerinizin kiloya dönüşmesini engelleyebilirsiniz" dedi.
Akşam yenilen tuz içeriği yüksek yemeklerden, kuruyemişlerden ve ağır yemeklerden sonra görülebilecek ödem, şişkinlik ve mide problemleri için sabah uyandığınızda yapmanız gereken şeyin su içmek olduğunu söyleyen Akgöz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Suyun tercihen ılık ve içine limon sıkılarak tüketilmesi de mideyi daha çok rahatlatacaktır. Sabah evde yapılacak hafif bir egzersiz güne daha zinde, enerjik başlamanıza yardımcı olacaktır."
"BÖREK, SİMİT, POĞAÇADAN UZAK DURUN"
Diyetisyen Öznur Akgöz, "Vücudunuzda dengeyi sağlayabilmek için sabah erken uyanıp uygun bir saatte hafif, sağlıklı bir kahvaltı yapmak oldukça önemli. Kahvaltıda börek, simit, poğaça, bal, pekmez, kaymak, reçel gibi besinlerden uzak durmalı yumurta, peynir, zeytin, mevsim yeşillikleri, tam tahıl ekmeklerin tüketildiği bir kahvaltı yapılmalıdır.
Sadece kahvaltı değil günün diğer öğünlerinde yediklerinizde de biraz dikkatli olmalısınız. Öğle ve akşam yemeklerinde sofranızda kebap, lahmacun, pide gibi ağır yemekler yerine sebze yemekleri, salata, yoğurt gibi besinler bulunmalıdır. Potasyum bakımından zengin olan sebzeler, tuzla birlikte vücuda alınan fazla sodyumu ve dolayısıyla ödemi atmakta yardımcı olacaktır. Salatalarda tercih edilecek maydanoz ise midenizi rahatlatacaktır" diye konuştu.
GÜN İÇİNDE 2-3 PORSİYON MEYVE
Akgöz, ana öğünlerin arasında yapılacak ara öğünlerin, ana öğünlerden en az 2.5 saat sonra yapılması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi: "Ara öğünlerde şekerli, yağlı atıştırmalıklardan uzak durulmalı; kuru-taze meyve, süt, yoğurt, kefir gibi besinler tercih edilmelidir. Gün içinde toplam 2-3 porsiyon elma, portakal, mandalina, greyfurt gibi meyveler tercih edilebilir."
DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
* Yağ alımını azaltmak için süt, yoğurt ve peynirin yağsız olanları tercih edebilirsiniz.
* Öğünlerinizde salatayı eksik etmeyin ve salatalara nar ekşisi gibi soslar ilave etmeyin
* Ödemi daha kolay atabilmek için kafein alımını azaltın
* Mideyi rahatlatacak olan besinler
* Yeşil çay, zencefil, nane, rezene, papatya gibi bitki çayları midenizi rahatlatacaktır. Gün içinde 2 fincan kadar içebilirsiniz.
* Kırmızı et yerine yağı daha düşük tavuk ve balık etini tercih ediniz. Pişirme yöntemi olarak fırın veya buğulamayı tercih ediniz.
* Diğer günlere göre su tüketimine daha fazla önem veriniz ve günde en az 2.5 litre su tüketiniz.
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