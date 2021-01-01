DHA

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yendoğan Mahallesi'nde 2021 yılının ilk dakikalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeni yıl kutlaması sonucu magandalar tarafından tabancayla havaya ateş edilmesi sonucu evinin terasında bulunan Emre Karasan'ın (30) kafasına kör kurşun isabet etti.

Ağır yaralanan Emre Karasan 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. İHA'nın haberine göre; kurşunun kafasına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan genç hastanede tedavi altına alındı.

Polis silahlı ateş eden şüpheliyi tespit etmek için çalışma başlattı. Olayla ilgili yürütülen çok yönlü soruşturma devam ediyor.