2018'i yazdılar

31 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bütün bir yıl siyasi gelişmeleri, güncel tartışmaları köşelerine kendi yorumlarıyla taşıyan Habertürk yazarları bu kez 2018'in kendileri için ne ifade ettiğini, 2019'dan ne beklediklerini yazdı...
MURAT BARDAKÇI
"Yeni sene hayırlı olsun, hepinize mutluluklar ve başarılar getirsin…" temennisiyle yazısına başlayan Murat Bardakçı, yılbaşı ile tanışmamızın hikayesini yazdı.
MUHARREM SARIKAYA
"Almış gitmiş olsa da 14. yüzyılda Alman Papaz; kökü bu topraktadır" cümlesiyle yazısına başlayan Muharrem Sarıkaya, "Atlarken o hendeği, sağlam tutmak lazım içinde umudun varlığını" temennisini dile getirdi.
NİHAL BENGİSU KARACA
2018'in olaylarını hatırlatan Nihal Bengisu Karaca, "yılın en"lerini seçti ve kaybettiklerimizi andı.
NAGEHAN ALÇI
"Çok fazla bölündük. Öfke ve birbirini suçlama adeta milli sporumuz haline geldi. Stres ve tahammülsüzlük yaşamın güzelliklerinin üzerini bir şal gibi örtüyor" diyen Nagehan Alçı "huzurlu bir yıl" diledi.
SEVİLAY YILMAN
"Atalarımız, 'Ölenin arkasından kötü konuşulmaz' demişler… Ben de o sözden feyz alarak bugün son gününde ağırladığımız 2018 hakkında kötü bir şey söylemeyeceğim" diyen Sevilay Yılman da "Huzur, mutluluk ve kardeşlik getirecek bir yıl olsun bu yıl…" dedi.
ORAY EĞİN
Oray Eğin ise yılın muhasebesini kendi yazıları üzerinden yaptı. "En tepki çeken yazım" da dedi, en etkilendiği olayı ve en hayran olduğu ünlüyü de yazdı.
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