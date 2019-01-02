02 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Antalya'da organ nakli olan ve nakil bekleyen hastalar, yılbaşını birlikte kutladı. Hastaların yeni yıldan dilekleri ise daha fazla organ bağışı yapılması oldu.
Akdeniz Böbrek Hastaları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneğince (AKBÖHONDER),nakil olan ve nakil bekleyen hastalar için dernek binasında yılbaşı programı düzenledi. Organ nakli yapılan ve nakil bekleyen hastaların bir araya geldiği programda, Dernek Başkanı Mehmet Şahan ile hastalar gönüllerince eğlendi. Yemek yenilip, yeni yıl pastasının kesildiği etkinlikte hastalar 2019’dan daha fazla organ bağışı yapılmasını diledi.
"ORGAN DİLEĞİ"
Programda konuşan Mehmet Şahan, yıllardır yeni yılı hep birlikte kutladıklarını ve birbirlerine destek olmak için her yılbaşında bu etkinliği gerçekleştirdiklerini anımsattı.
Şahan, 2019 yılından da en büyük beklentilerinin, organ nakli bekleyen hastaların bir an önce nakil olmaları ve sağlıklarına kavuşmaları olduğunu belirtti.
"SAĞLIK DİLEDİ"
2012 yılında yüz nakli gerçekleşen Turan Çolak (42) ise 2018 yılında dernekleri ziyaret ettiğini ve organ nakli konusunda insanları bilinçlendirmek için çaba harcadığını söyledi.
Bağışlanan her organın bir hayat kurtardığının altını çizen Çolak, böbrek nakli bekleyen hastalar için de yeni yıldan sağlık dilediğini belirtti.
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