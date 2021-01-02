Yeni yılda hedeflerimize nasıl ulaşabiliriz?

Yılbaşı herkes için yeni bir başlangıcı ifade eder. Her sene yılbaşı döneminde yeni yıl itibariyle kendimize yeni hedefler koyarız. Ancak bu hedeflerin çoğuna ertesi sene yılbaşı döneminde baktığımızda çoğunu, hatta neredeyse hiçbirini gerçekleştiremediğimizi fark ederiz. Peki neden bu hedefleri tutturamıyoruz? Bize engel olan nedir? Tüm bu soruların cevaplarını Psikoloji Uzmanı Neris Baskan yanıtladı

Yeni yılda yeni bir başlangıçtan güzel hedeflerden, hayallerimizden vazgeçmeyip bu döngüyü aslında her yılbaşında tekrarlamaya devam ederiz. Peki neden bu hedefleri tutturamıyoruz? Bize engel olan şey ne? O çok istediğimiz fit vücuda, okumak istediğimiz onlarca kitaba veya bireysel hedeflerimize ulaşmakta neden bu kadar güçlük çekiyoruz? Bulduğumuz birçok bahaneyi bir kenara bırakırsak aslında belki hedeflerimizi yeterince faydalı şekilde oluşturamadığımızdan bu durumla karşılaştığımızı fark edebiliriz. Peki, yeni yıl hedeflerimizi listelerken nelere dikkat etmeliyiz?

YENİ YILDA MOTİVASYONUNUZU ARTIRACAK HEDEFLER BELİRLEYİN

Öncelikle hedeflerinizi açık ve spesifik tutmak çok önemlidir. Çünkü bunu yapmadığınızda hedeflerinize odaklanamazsınız ve onlarla alakalı motivasyonu da bulamayacaksınızdır. 5 N 1 K soruları burada size yardımcı olabilir. Örneğin sadece ‘yabancı dili geliştirmek’ yerine ‘daha iyi bir pozisyonda çalışabilmek adına İngilizcemi geliştirmek istiyorum, böylece yurtdışı bağlantılı işlerde dil bariyeri ile karşılaşmayayım’ diyebilirsiniz.

Ayrıca bu hedeflerin ölçülebilir olması, yer yer bu ara hedeflerinizi kontrol etmeniz hedefe giden yolda motivasyonunuzu arttıracaktır. Aynı örnekten yola çıkarsak b1 seviyesinde İngilizce konuşuyorsanız ve ana hedefiniz c1 seviyesi ise yılın yarısında b2 seviyesinde olmanız gerekir. Veya bununla beraber kendinize belirlediğiniz aylık öğreneceğiniz kelime sayısı olabilir.

GERÇEKÇİ VE VAKİT AYIRABİLECEĞİNİZ HEDEFLER BELİRLEYİN!

Sadece ölçülebilir olması da yeterli değil aynı zamanda ulaşılabilir olması da çok önemli. Yani, bu hedefe ayırabilecek yeterli vaktim var mı? Ne şekilde gerçekleştirebilirim? Ve hedefim gerçekçi mi? Hedeflerimizin gerçekçi olması için maddi ve manevi anlamda bunlara karşılık verebiliyor olmamız büyük bir önem taşır. Yani ‘’istediğim eğitimi karşılayabilecek miyim sorusunu sorduğunuzda cevabınız evet ise buna ayıracak vakit yaratabilir miyim?’’ şeklinde sormak belirleyici olabilir. Eğer finansal anlamda bir yetersizlik ortaya çıkıyorsa bu hedefi belki de dil eğitimi için para biriktirmek olarak değiştirmek ve bunları diğer adımlarla birleştirmek gerekir. Ama unutmayın her anlamda gerçekçi kalmak ve kendimize dürüst davranmamız belirleyici bir etkendir. Yani 20 kilo vermek gibi bir hedefiniz varsa bunu bir ay içinde gerçekleştiremeyeceğinizin farkında olmamız gerekir.

BELİRLEDİĞİNİZ HEDEFLER SİZE UYGUN MU?

Başka bir nokta ise hedeflerimizi listeledikten sonra bunların bizim için ne kadar uygun olduğunu da sorgulamamız faydalı bir unsurdur. Bazen ilk aklımıza gelen hedef kulağa çok hoş gelse de düşündüğünüzde size hitap etmediğini fark edebilirsiniz. Burada kendimize sorabileceğimiz bazı sorular şöyle olabilir:

BU SENE VAKTİMİ BUNA HARCAMAK İSTİYOR MUYUM?

Bu sene doğru bir seçenek mi? – örneğin, beş ülke gezmek bu sene için uygun bir seçenek olmayabilir maalesef.

İstediğim şey bu mu?

Yaşadığım ortamda veya durumda bu hedefi gerçekleştirmem mümkün olur mu?

Son olarak zamana bağlı koyduğumuz hedeflerimizi bir inceleyip, aşamalara bölmemiz faydalı olacaktır. Yani, bir yıllık hedefimizi koyduğumuz hedef doğrultusunda üç aylık, altı aylık, belki de aylık olarak nerelere getirmeniz gerektiğini detaylandırmanız 2021 senesini çok daha verimli geçirmenizi sağlayabilir.