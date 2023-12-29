Yeni yıla kilo almadan girmek için 9 öneri

ŞİŞKİNLİK YAPTIĞINI DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ GIDA GRUPLARINI MENÜ DIŞI BIRAKIN

Yenildiğinde şişkinlik yaratacak besinleri menüden çıkarmanın da yarar sağlayacağını söyleyen Dyt. Sefer, sözlerine şöyle devam etti: “Kaloriden bağımsız, örneğin glüten hassasiyetiniz var fakat tüketme konusunda sıkıntı yaşayacak kadar büyük bir noktada değilsiniz. Yediğinizde sadece sadece şiş hissediyorsanız menüyü buna göre belirleyin. Bulgur yerine bol sebzeli bir basmati pirinci pilavı çok daha iyi hissettirebilir. Laktoz hassasiyetiniz varsa mezelerinizi laktozsuz yoğurt ile yapabilirsiniz. Süte karşı hassasiyetiniz varsa kekinizi, pastanızı yaparken bitkisel sütlerden yararlanabilirsiniz. Bunların yanı sıra suyunuzu da bolca tüketirseniz bir sonraki gün şişkinlik hissiniz daha az olacak, kilo alma paniğini daha az yaşayacaksınızdır.”