AA

Amasya'da İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uygur ve Sarıyar köylerinde sahte içki imal edildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

AA'nın haberine göre, belirlenen 8 adrese operasyon düzenleyen jandarma, 2 bin 338 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan damıtma düzeneği ve 22 kilogram anason tohumu buldu. Ekiplerce 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.



