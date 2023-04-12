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Yeni yatırım bankasına faaliyet izni

BDDK Tera Yatırım Bankası'na faaliyet izni verdi

Giriş: 12.04.2023 - 08:46 | Güncelleme: ABONE OL
Yeni yatırım bankasına faaliyet izni
HABERTURK.COM

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Tera Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni verdi.
BDDK'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

BDDK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararında "5411 sayılı Bankacılık Kanununun 10'uncu maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7'inci maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Kurulun 27 Ekim 2021 tarihli ve 9890 sayılı Kararı ile kuruluş izni verilen Tera Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

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