Dünyada ve yurdumuzda milyonlarca insanın hayatını etkileyen koronavirüs salgını ile ilgili ülkemizdeki vaka sayısındaki artış nedeniyle yeni tedbirler gelmek üzere. Konuyla ilgili olarak gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine Toplantısına çevrildi...

YENİ YASAKLAR GELECEK Mİ? BAKAN KOCA AÇIKLADI

"Geçen hafta başı başlayan tedbirlerle birlikte gelecek hafta sonuçları daha net göreceğimizi düşünüyoruz. Şu an görünen bu kısıtlamaların yer yer sonuç. verdiği. Tam değerlendirmek için gelecek hafta daha net söylemek mümkün. Farklı bir tedbir olursa bunu öneri olarak almış oluruz. Şu an yeni bir kısıtlama için eken olduğunu, gelecek hafta bu konuyla ilgili salgının seyri belirleyecek. Şu an için alınan kararların, uygulanan kısıtlamaların erken dönemde de olsa yer yer sonuç verdiğini rahatlıkla söyleyebilirim.

İstanbul vaka sayısının azaldığı, hastanelerde poliklinik yükünün azaldığı ama hastanelerde yatan ve yoğun bakım yükünün arttığı il. Gelecek hafta hastane yükünün azaldığını da görmek istiyoruz."

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Covid-19 salgınında artışlar nedeniyle Bilim Kurulu önerileri ışığında toplanan Kabine, en son 30 Kasım'da önemli kararlar almıştı. Vatandaşların beklediği yeni Kabine Toplantısı tarihi ve saatine ilişkin henüz bir açıklama bulunmuyor.