Yeni yaptırdığı ahırda vurulmuş halde bulundu

Iğdır'da Sinan Medret (43), yeni yaptırdığı ahırda tabancayla vurulmuş halde bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Aralık ilçesinde meydana geldi. Belediye işçisi Sinan Medret, Nahçıvan yolunda yeni yaptırdığı ve içi boş olan ahırda, başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

İhbarla ahıra gelen polis, çevre güvenliğini aldı. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından evli ve 3 çocuk babası Medret'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere devlet hastanesi morguna kaldırıldı.