Yeni yaptığı balkon mezarı oldu
Samsun'un Terme ilçesinde evine yeni yaptığı balkonun çökmesi sonucu moloz altında kalan şahıs hayatını kaybetti
İHA'nın haberine göre; evine yeni balkon yapan Ahmet Dişikara, inşaat iskelesini sökerken kalıbın patlaması sonucu moloz altında kaldı.
Fotoğraf: İHA
Olayın 112 Acil Servisi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Fotoğraf: İHA
AFAD ve itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmalarının ardından Dişikara sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Dişikara'nın cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.