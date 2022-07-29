Yeni virüs endişesi

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Al Jazeera'nin haberine göre, İsviçreli uzmanlar Zürih'teki hayvanat bahçesinde 3 filin ölümüne neden olan virüsün yayılmasını nasıl önleyeceklerine dair bilgilerinin olmadığını söyledi.

Hayvanat bahçesinin küratörü Pascal Marty "Bu virüsle alakalı yapabileceğimiz fazla bir şey yok" ifadelerini kullandı. Marty, virüse karşı bir antiviral tedavi uyguladıklarını fakat sonuç vermediğini belirtti. Bu antiviral tedavinin hayvanlarda başarı oranının %30 olduğu belirtildi.

2-8 YAŞINDAKİ FİLLER DAHA FAZLA ETKİLENDİ

2 ila 8 yaş arasındaki fillerin bağışıklık sisteminin antikor açısından zayıf olması sebebiyle Herpes virüsünden daha çok etkilendikleri açıklandı.

Hayvanat bahçesindeki fillerden birinin daha fazla hastalık riski taşıdığı ve tüm hayvanların gözlemlendiği belirtildi.

* Bu haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir. Görsel temsilidir.