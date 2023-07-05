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Yeni ve zamlı öğretmen maaşı Temmuz 2023: En düşük başöğretmen, uzman öğretmen ve normal öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

En düşük başöğretmen, uzman öğretmen ve normal öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

Yeni ve zamlı öğretmen maaşı için kritik gün geldi. İlkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan binlerce öğretmen, yılın ikinci öğretmen maaş zammını Temmuz ayında alacak. 5 Temmuz Çarşamba günü TÜİK tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon rakamları ile en düşük başöğretmen, uzman öğretmen ve normal öğretmen maaşları güncellenecek. İşte 2023 Temmuz öğretmen maaş zammı ile en düşük başöğretmen, uzman öğretmen ve normal öğretmen maaşı son dakika gelişmeleri...

Giriş: 05.07.2023 - 07:37 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Öğretmen maaş zammı son dakika gelişmeleri binlerce öğretmen, polis, hemşire, doktor ve diğer memurlar tarafından yakından takip ediliyor. Çalışılan yıl, unvan ve kıdeme göre değişkenlik gösteren öğretmen maaşlarına, 6 aylık enflasyon farkına göre Temmuz zammı yapılacak. Ocak ayında yapılan zamla birlikte en düşük memur maaşı 12 bin 700 TL seviyesine yükselmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Temmuz memur zammı ile birlikte en düşük memur maaşının  maaşı 22 bin liranın altında kalmayacak. 6 aylık enflasyon farkının 5 Temmuz'da TÜİK tarafından açıklanmasının ardından en düşük başöğretmen, uzman öğretmen ve normal öğretmen maaşı zammı da şekillenmiş olacak. İşte Temmuz 2023 yeni ve zamlı öğretmen maaşında son durum...

  • EN DÜŞÜK ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLACAK?

    Temmuz ayında öğretmen maaşları memur maaş zammı oranında artacak. Memur zammı ile 6 aylık enflasyon farkı oranına göre belirlenecek. Zammın oranı 5 Temmuz'da açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Yeni Öğretmen maaşları belli olduğunda haberimiz güncellenecek. 

  • BAKAN IŞIKHAN'DAN EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI AÇIKLAMASI

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını, düzenlemenin temmuz ayında TBMM'den geçeceğini duyurdu.

  • MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK? 

    5 aylık enflasyon farkı sonrasında 5 aylık memur ve memur emeklisi zammı yüzde 13,26 olarak görülüyor. Memur maaşı zammı ile ilgili gelen tahminler içerisinde refah payı düşünülerek yüzde 45 zam gelmesi yer alıyor.

  • GÜNCEL ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR?

    2023 Ocak-Haziran döneminde uygulanan yüzde 30 zammın ardından 1/4 öğretmen maaşı 15.965 TL oldu.

    Ocak zammından sonra en düşük öğretmen maaşı ortalama 12 bin 400 TL bandına yükseldi. 

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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