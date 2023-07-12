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        Evde bakım maaşları ne kadar oldu? İşte yatan iller listesi

        Temmuz evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi sorgulamaları başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen yardım ödemesinin ne kadar olduğu ve güncel maaşların yattığı illerin listesini sizler için haberimizde bir araya getirdik. İşte 12 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller listesi...

        Habertürk
        Giriş: 12.07.2023 - 16:54
        • 1

          Evde bakım ödemeleri yeniden gündeme geldi. 2023 asgari ücret ve memur maaş zammının açıklanması sonrasında değişen evde bakım maaşının güncel tutarı merak ediliyor. Peki, yeni evde bakım maaşları ne kadar oldu? İşte güncel evde bakım maaşı yatan iller listesi ile konuyla ilgili merak edilen sorular ve yanıtları...

        • 2

          TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU? 

          Memur maaş katsayısında yaşanan değişiklik nedeniyle evde bakım maaşlarında da farklılık oldu. Buna bağlı olarak evde bakım aylıkları 4 bin 337 TL iken düzenleme ile yüzde 17,55'lik zam oranı sonrasında evde bakım maaşlarının 5 bin 98 lira olması bekleniyor.

        • 3

          EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ 

          Evde bakım maaşı yatan iller listesi henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

          EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

          Temmuz ayı evde bakım maaşları henüz hesaplara yatmadı. Ödemeler başladığında evde bakım maaşı yatan iller listesi haberimize eklenecektir. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor.

        • 4

          EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?

          Evde bakım maaşı ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan vatandaşlara veriliyor.

        • 5

          EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Evde bakım maaşı engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılarak alınır. Evde bakım maaşını alabilmek için gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu gibi bilgiler inceleniyor.

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