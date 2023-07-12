TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Memur maaş katsayısında yaşanan değişiklik nedeniyle evde bakım maaşlarında da farklılık oldu. Buna bağlı olarak evde bakım aylıkları 4 bin 337 TL iken düzenleme ile yüzde 17,55'lik zam oranı sonrasında evde bakım maaşlarının 5 bin 98 lira olması bekleniyor.