Asgari ücretin ne kadar olacağı sorusu bugün yapılan açıklamayla netlik kazandı. Hal böyle olunca gündeme gelen konulardan biri de engelli maaşı oldu. Asgari ücrete yapılan zam sonrasında pek çok kalemde değişiklikler meydana geldi. Engelli maaşı hakkında merak edilen soruların yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz. İşte 2023 Temmuz zammı ile güncel engelli maaşı...