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Yeni ve seyyanen zamlı polis maaşı Temmuz 2023: En düşük başkomiser, komiser ve polis memuru maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

Yeni ve zamlı polis maaşı açıklandı!

Polis maaş zammı gündemdeki yerini aldı. 5 Temmuz Çarşamba günü açıklanan haziran ayı enflasyon oranları ile yeni ve zamlı polis maaşları netlik kazandı. İşte "En düşük başkomiser, komiser ve polis memuru maaşı ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı ile polis zammıyla ilgili merak edilen detaylar...

Giriş: 05.07.2023 - 16:59 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Asgari ücrete yapılan zam sonrasında gözler memur maaşlarına çevrildi. 5 Temmuz'da açıklanan haziran ayı enflasyon artış oranları ile binlerce polis tarafından zamlı ve güncel maaş araştırmaları yapılıyor. Peki, 2023 polis maaşları ne kadar oldu? İşte temmuz ara zamlı polis maaşları hakkında merak edilenler...

  • 2023 TEMMUZ POLİS MAAŞI NE KADAR OLDU?

    6 aylık enflasyon farkı ve 8.077 TL seyyanen zamla beraber 1/8 derecesine polis memuru maaşı 29 bin 84 TL, 1/3 derecesine sahip başkomiser maaşı ise 32 bin 237 TL oldu.

  • REFAH ZAMMI NE OLACAK?

    Memur maaşları ve emekli aylıklarına yapılacak söz konusu oranlar kanunen yapılması gereken oranlar. Bu oranların üzerine yapılacak her artış enflasyonun üzerinde olacağı için refah zammı anlamına gelecek.

    MEMUR MAAŞ ZAMMI DÜZENLEMESİ MECLİS'TE!

    AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek teklifin yer aldığı torba yasanın TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı. Güler, teklif kapsamında memur maaşlarına 8.075 TL'lik seyyanen bir zam öngördüklerini belirtti.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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