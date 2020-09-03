Yeni ulusal meslek standardı Resmi Gazete'de

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından hazırlanan "Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Dokuma Kumaş Tasarımcısı (Seviye 6) ulusal meslek standartları belirlendi.

Öte yandan Resmi Gazete'de yayımlanan "Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile Otomobil Prototipçisi (Seviye 4) meslek standardında da güncellemeye gidildi.