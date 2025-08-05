Yeni transfer Kazeem Olaigbe, Trabzon'da!
Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes forması giyen Kazeem Olaigbe'yi Trabzon'a getirdi.
Trendyol Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kalan Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Bordo-mavililer, prensip anlaşmasına vardığı Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes forması giyen Kazeem Olaigbe'yi Trabzon'a getirdi. Saat 21.20 sıralarında Trabzon Havalimanı'na gelen oyuncuyu bordo-mavili taraftarlar coşkuyla karşıladı.
Ailesiyle birlikte Trabzon'a gelen 22 yaşındaki oyuncu bordo-mavili taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Kendisini bekleyen araçta, taraftarların isteğini kırmayarak üçlü çektiren oyuncu daha sonra açıklama yapmayarak havaalanında ayrıldı.