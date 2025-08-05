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        Haberler Spor Transfer Yeni transfer Kazeem Olaigbe, Trabzon'da! - Futbol Haberleri

        Yeni transfer Kazeem Olaigbe, Trabzon'da!

        Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes forması giyen Kazeem Olaigbe'yi Trabzon'a getirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2025 - 22:01 Güncelleme: 05.08.2025 - 22:08
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        Yeni transfer Kazeem Olaigbe, Trabzon'da!
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        Trendyol Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kalan Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

        Bordo-mavililer, prensip anlaşmasına vardığı Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes forması giyen Kazeem Olaigbe'yi Trabzon'a getirdi. Saat 21.20 sıralarında Trabzon Havalimanı'na gelen oyuncuyu bordo-mavili taraftarlar coşkuyla karşıladı.

        Ailesiyle birlikte Trabzon'a gelen 22 yaşındaki oyuncu bordo-mavili taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Kendisini bekleyen araçta, taraftarların isteğini kırmayarak üçlü çektiren oyuncu daha sonra açıklama yapmayarak havaalanında ayrıldı.

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