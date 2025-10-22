Yeni Trafik Kanunu üzerinde çalışmalar sürerken, kanun teklifinin taslak maddeleri açıklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni trafik kanunu taslağının amacının cezalandırmak değil, trafik kültürünü dönüştürmek olduğunu belirterek, “Kırmızı ışıkta durulmadığı için insanların öldüğü bir ülkenin İçişleri Bakanı olmak istemiyorum” dedi. Peki, yeni kanunda hangi cezalar var?