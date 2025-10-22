Yeni Trafik Kanunu üzerinde çalışmalar sürüyor: Taslak maddelerde neler var?
Yeni Trafik Kanunu üzerinde çalışmalar sürüyor. Yeni kanun ile trafik cezalarında artış beklenirken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni kanunun amacının korkutmak olmadığı ve asıl hedefin sürücü davranışlarını değiştirmek ve trafik kültürü inşa etmek olduğunu söyledi. Peki, yeni kanun taslağında hangi maddeler yer alıyor? İşte, yeni Trafik Kanunu taslak maddeleri
Yeni Trafik Kanunu üzerinde çalışmalar sürerken, kanun teklifinin taslak maddeleri açıklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni trafik kanunu taslağının amacının cezalandırmak değil, trafik kültürünü dönüştürmek olduğunu belirterek, “Kırmızı ışıkta durulmadığı için insanların öldüğü bir ülkenin İçişleri Bakanı olmak istemiyorum” dedi. Peki, yeni kanunda hangi cezalar var?
YENİ TRAFİK KANUNU'NDA NELER VAR?
Taslak 36 madde içeriyor ve hem bireysel ihlallere hem de sistematik risklere yönelik cezaları yeniden düzenliyor:
Alkol ve Uyuşturucu Etkisinde Araç Kullanımı:
- İlk ihlalde 25.000 TL ceza + 6 ay ehliyet geri alma
- İkinci ihlalde 50.000 TL + 2 yıl ehliyet geri alma
- Üçüncü ihlalde 150.000 TL + 5 yıl ehliyet geri alma
- Uyuşturucu etkisinde araç kullanımı: 150.000 TL + ehliyet iptali
‘Dur’ İhtarına Uymama
- 200.000 TL ceza
- 60 gün ehliyet geri alma
- Araç 60 gün trafikten men
Ehliyetsiz Araç Kullanımı
- 40.000 TL ceza
- Ehliyeti geçici iptali sürüş: 200.000 TL
- 5 yıl içinde tekrarı: sürücü belgesi iptali
Kırmızı Işık, Hız ve Makas İhlalleri
- İlk ihlal 5.000 TL, ikincide 10.000 TL, üçüncüde 15.000 TL + 30 gün ehliyet geri alma
- Dördüncüde 20.000 TL + 60 gün, beşincide 30.000 TL + 90 gün
- Altıncı ve sonrası: 80.000 TL + ehliyet iptali
- Makas atma: 90.000 TL + 60 gün ehliyet geri alma + araç men • Yetkisiz Çakar, Takograf ve Taksimetre Denetimi:
- Yetkisiz çakar: 138.000 TL + 30 gün ehliyet ve araç men
- Takograf cihazı kullanmama: 75.000 TL
- Cihaza müdahale: İlkinde 185.000 TL, tekrarında 370.000 TL
Ambulansa Yol Vermemek
- 6.000 TL ceza + 30 gün ehliyet geri alma + araç 30 gün trafikten men
Motosikletliler
- Kask takmamak: İlk ihlalde 2.500 TL, ikincide 5.000 TL, üçüncüde 10.000 TL
- Korumalı ekipman zorunluluğu ve özel farkındalık kampanyaları
YENİ TRAFİK KANUNU NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
Ak Parti tarafından verilen yeni kanun teklifinin, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.