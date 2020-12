HABERTURK.COM / Ajanslar

Çin'in Wuhan kentinden başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele tüm hızıyla sürerken can kaybı bilançosu ise her geçen gün artmaya devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de yaşanan can kayıplarına bir günde 5 doktor eklendi.

AİLE HEKİMLİĞİ UZMANIYDI

Dr. Ahmet Oğuz Tezcanlı

Koronavirüs salgınına yenik düşen Dr. Ahmet Oğuz Tezcanlı, 1987 yılı İstanbul Tıp Fakültesi mezunuydu. Aile Hekimliği uzmanıydı, iş yeri hekimi olarak görev yapıyordu.

KADIN HASTALIKLARI UZMANIYDI





Dr. Ahmet Zare



Dr. Ahmet Zare 64 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti. Zare Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanıydı. İstanbul Tıp Fakültesi mezunu olan Doktor Ahmet Zare İstanbul'da özel bir hastanede görev yapıyordu.



Dr. Ferruh İlter

ORTOPEDİ UZMANIYDI

Koronavirüsten hayatını kaybeden bir diğer doktor Dr. Ferruh İlter 1980 İstanbul Tıp Fakültesi mezunuydu. Ortopedi Uzmanı olarak İstanbul'daki özel bir hastanede görev yapıyordu.

Dr. Mustafa Selek

İŞ YERİ HEKİMİYDİ

İzmir'de koronavirüsten hayatını kaybeden Dr. Mustafa Selek ise Aliağa ilçesinde iş yeri hekimiydi.





Dr. Mehmet Karakum

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Yakalandığı koronavirüste tüm çabalara rağmen kurtarılamayan bir başka tıp insanı Dr. Mehmet Karakum, Kocaeli'de Darıca Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği’nde görevli Acil Tıp Uzmanıydı.

Korona virüse yenik düşen Karakum için hastanenin acil servisi önünde tören düzenlendi. Törene Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın yanı sıra, ilçe sağlık müdürleri ve sağlık çalışanları ve vefat eden Karakum’um yakınları katıldı. Hastanenin acil servisi önünde Karakum’un Türk bayrağına sarılı naaşı için helallik alındı.Karakum’un tabutunun üzerine doktor önlüğü koyulurken, cenaze aracına ise meslektaşları tarafından çiçek bırakıldı. Karakum'un naaşı, Bağlarbaşı Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları ve dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Karakum’un cenazesi Bağlarbaşı Mezarlığı’na defnedildi.