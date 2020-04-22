Yeni tip koronavirüs 5 dakikada test edilecek - İZMİR

AA

İzmir'de yerli bir firma, daha hızlı ve hassas sonuç veren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanı kiti geliştirdi ve TÜBİTAK'tan destek aldı.Menderes ilçesinde bulunan İTOB organize sanayi bölgesinde 25 yıldır faaliyet gösteren ve tanı kitleri geliştiren firma, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19'a karşı yeni nesil bir test geliştirmek için çalışmalara başladı.Türklab Firması Genel Müdürü Kartal Yağlıdere, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TÜBİTAK tarafından kabul edilen proje kapsamında Kovid-19 için antikor teşhisi üzerine geliştirdikleri yeni bir ürün olduğunu, testle hastalığa karşılık vücüdun ürettiği antikorların teşhis edileceğini belirtti.

Bunu immünofiltrasyon adında yeni bir metodla yapacaklarını dile getiren Yağlıdere, aynı maliyetle çok daha yüksek kaliteli bir ürün elde etmeye çalışacaklarını ifade etti.

- Hedef ayda 3 milyon üretmek

TÜBİTAK projesini tamamlamak için 9 ay gibi bir vakitlerinin olduğunu belirten Yağlıdere, şunları kaydetti:"Hedefimiz 6 ay içinde projeyi sonlandırmak. Hatta mümkünse daha hızlı yapmak için 7 gün 24 saat çalışacağız. Zaten halihazırda 25 yıldır tanı kitleri üreten bir firmayız. Tüm altyapımız bu sisteme hazır. Biz projeyle beraber seri üretim kısmının da planlamasını yaptık. Bir yandan da onun çalışmaları sürecek. Yaklaşık 6 ay içinde üretime başlayabilecek şekilde projeyi sonlandırmayı hedefliyoruz. Aylık hedeflediğimiz en az 3 milyon adet Kovid-19 test kiti üretmek."

- "Ürün çıkmadan satışı yapıldı"

Firma olarak diğer hastalıklar için ürettikleri test kitlerini 76 ülkeye ihraç ettiklerini aktaran Yağlıdere, "Daha bunun proje aşamasında olduğunu müşterilerimizle, bayilerimizle paylaştık. Bununla beraber aralarında İngiltere ve Almanya gibi ülkelerin de olduğu ülkelerden talep geldi. İlk önce sıraya alınmak açısından ve firmamıza güvendikleri için. Hatta birkaç müşterimiz bize ödeme bile yaptı. Ürünü daha ortaya koymadan ödemesini aldık, satışını yaptık. Bunu firmamıza güvenin bir ödülü olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Testin yüzde 100 yerli olması için de çalışmalar yaptıklarını aktaran Yağlıdere, "Testimizin ana hammadesi antikorlar ve antijenlerdir. Maalesef Türkiye'de antikor ve antijen üretimimiz yok. Burada dışa bağımlılığımız söz konusu. Biz firma olarak yüzde 100 yerli olmak için antijen ve antikor üretimi için de proje hazırlamaya başladık. İnşallah kısa sürede bunu da çözmeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

- 5 dakikada sonuç verecek

Türklab Satış ve İş Geliştirme Müdürü Berna Demirkaya da geliştirecekleri testlerin immünofiltrasyon metodlarıyla çalışan hızlı teşhis kiti olduğunu vurguladı.Demirkaya, geliştirecekleri ürün ile mevcut diğer hızlı teşhis kitlerinden farkına ilişkin şu bilgileri verdi:"Bizim testimiz 100 kat daha fazla hassasiyete sahip. Hızlı teşhis kiti dediğimiz tarama yöntemine göre çok daha doğru sonuçlara yönlendiren bir test. Normalde klasik hızlı teşhis kitleri 15 dakikada sonuç verir. Bizim ürettiğimiz 5 dakikaya kadar sonucu okunabilir hale getiriyor. Hem de hiç bir cihaza, eğitimli bir personele, kapsamlı bir laboratuvara gerek duymadan. Sağlık Bakanlığının bahsettiği ve şu an ortalama 40 bin kişiye yapılan test PCR test. Bunlar için donanımlı, laboratuvar, eğitimli personel gerekir ancak Türkiye'yi bu testle tarayamazsınız. Dolayısıyla hızlı teşhis kitleri bir ön taramadır. Bu hızlı teşhis kitleri PCR'nin sırtındaki yükü alır."