Yeni taşındığı evinde çıkan yangında öldü

Tek başına yaşayan İbrahim Kahyaoğlu´nun yaklaşık 1,5 ay önce taşındığı binanın çatı katındaki dairede henüz sebebi belirlenemeyen yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm kata yayılırken, komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binada oturan diğer aileler tedbir amaçlı tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.