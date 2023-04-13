Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Yeni taşındığı evin balkonundan düşüp öldü

Kırıkkale'de yeni taşındığı evin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti

Kırıkkale'de Birsen Muratoğlu, yeni taşındığı 6'ncı kattaki evinin balkonunu temizlerken zemine düşerek hayatını kaybetti

Giriş: 13.04.2023 - 18:35 | Güncelleme: ABONE OL
Yeni taşındığı evin balkonundan düşüp öldü
DHA

Kırıkkale'de, yeni taşındığı evin balkonundan düşen Birsen Muratoğlu (58) yaşamını yitirdi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi 748'inci Sokak'ta meydana geldi. Altı katlı apartmanın en üst katındaki yeni taşındığı evin balkonunu temizleyen Birsen Muratoğlu, dengesini kaybederek zemine düştü.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muratoğlu, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Birsen Muratoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kocaeli'de 80 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Kocaeli'de 80 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Silahlı saldırıya uğrayan motosikletli ağır yaralandı
Silahlı saldırıya uğrayan motosikletli ağır yaralandı
Teldeki kuşu kurtarmak isterken akıma kapıldılar: 2 yaralı
Teldeki kuşu kurtarmak isterken akıma kapıldılar: 2 yaralı
Kuşadası'nda kıyıda 2 düzensiz göçmen cesedi bulundu
Kuşadası'nda kıyıda 2 düzensiz göçmen cesedi bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.