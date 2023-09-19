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        Haberler Televizyon YENİ TAKIMLAR! MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu? 18 Eylül 2023 MasterChef yeni takımlar nasıl?

        MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 18 Eylül MasterChef yeni takımlar nasıl oldu?

        TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef All Star'da kaptanlık oyunu için geri sayım sona erdi. Mavi ve kırmızı takımların belli olacağı MasterChef'te, yarışmacılar mavi takım kaptanlığı için tezgah başındaydı. Kaptanlık oyunu gecesinde şefler yarışmacılardan çiğ köfte yapmalarını istedi. Peki, "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 18 Eylül MasterChef yeni takımlar belli oldu mu?" İşte 18 Eylül MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanları ve yeni haftanın takımları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2023 - 16:41 Güncelleme: 19.09.2023 - 16:41
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        • 1

          MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Kıyasıya mücadelelere sahne olan kaptanlık oyununda Danilo, Somer ve Mehmet Şef, yarışmacılardan çiğ köfte yapmalarını istedi. En başarılı tabağı ortaya çıkaran yarışmacının mavi takım kaptanı olacağı akşamda, mavi ve kırmızı takımlar belli oldu. Peki, "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 18 Eylül MasterChef yeni takımlar belli oldu mu?" İşte detaylar...

        • 2

          MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? KAPTANLAR KİM OLDU?

          MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Jüri değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Ayaz oldu. Mavi takım kaptanı Ayaz kırmızı takım kaptanı olarak Kerem'i seçti.

        • 3

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MasterChef'te takımlar belli oldu.

          Mavi takım

          Ayaz (Kaptan)

          Kıvanç

          Tahsin

          Hasan

          Azize

          Sergen

          Barış

          Tanya

          Alican

        • 4

          Kırmızı takım

          Kerem (Kaptan)

          Barbaros

          Esra

          Dilara

          Tolga

          Batuhan

          Sefa

          Eda

        • 5

          MASTERCHEF ALL STAR KİM ELENDİ?

          Kırmızı ve mavi takımdan potaya dahil olan; Dilara, Serger, Ayaz, Gamze, Barbaros, Sefa ve Eda eleme gecesinde iki aşamalı ''Tamam mı, devam mı?'' oyununa çıktı.

        • 6

          Şefler ilk aşamada yarışmacılardan pikan cevizi ve taze kekik ile yaratıcı tabaklar çıkarmalarını istedi. Bu aşamada tabakları başarılı olan Dilara, Sergen, Barbaros ilk aşamada potadan kurtulan isimler oldu.

          Eda, Sefa, Gamze ve Ayaz ikinci aşamada Mehmet Şef'in ''tavuk ciğeri'' tabağını çıkardı.

        • 7

          Son turun birincisi Ayaz, ikincisi Eda oldu. Son ikiye Gamze ile Sefa kaldı ve Gamze MasterChef'e veda etti...

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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        Boğa
        Boğa
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        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
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        Başak
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