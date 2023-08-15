MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı! 14 Ağustos MasterChef'te neler yaşandı?
MasterChef Türkiye'de elenen son isim Mert olurken yeni haftaya kutlama pastası konsepti ile başlandı. Yarışmacılar birbirlerinden lezzetli pastaları jürilere sundu ve kazanan isim 6. haftanın kaptanlığını aldı. İşte "MasterChef'te kaptanlığı kim kazandı?" sorusun yanıtı ile son bölümde yaşananlar...
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MasterChef'te kaptanlık mücadelesi... 13 Ağustos Pazar günü şeflerin yaptığı değerlendirme ile MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı açıklandı. Haftanın ilk oyununda pasta konsepti ile geçen kıyasıya mücadele için gözler ekranlara çevrildi. Peki, MasteChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef'te yaşananlar...
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MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Mavi takımın kaptanı Azize oldu. Kırmızı takımın kaptanı ise Azize'nin seçimi ile Kıvanç oldu.
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Mavi Takım
Azize - Kaptan
Sergen
Dilara
Tanya
Barbaros
Sefa
Gamze
Esra
Rıfat
Alican
Kırmızı Takım
Kıvanç - Kaptan
Tahsin
Ayaz
Tolga
Eray
Barış
Suna
Çağatay
Batuhan
Eda
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