MasterChef'te kaptanlık mücadelesi... 13 Ağustos Pazar günü şeflerin yaptığı değerlendirme ile MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı açıklandı. Haftanın ilk oyununda pasta konsepti ile geçen kıyasıya mücadele için gözler ekranlara çevrildi. Peki, MasteChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef'te yaşananlar...