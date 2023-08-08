MasterChef'te kaptanlık oyunu geceye damgasını vurdu. MasterChef'te en iyi tabağı çıkaran yarışmacı mavi takım kaptanı oldu. Kaptanlar, kendi stratejilerini oluşturarak en güçlü kadroyu kurmaya çalıştı. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 7 Ağustos 2023 MasterChef yeni kırmızı ve mavi takım nasıl oluştu? İşte, konuya dair detaylar...