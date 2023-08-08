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        Haberler Televizyon YENİ TAKIMLAR | MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 7 Ağustos 2023 MasterChef haftanın yeni kırmızı ve mavi takımlar nasıl oluştu?

        MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 7 Ağustos MasterChef yeni takımlar nasıl oluştu?

        MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Bireysel oyunların ardından şeflerin değerlendirmesiyle kırmızı takım ve mavi takım kaptanları belli oldu. Kaptanların belli olmasıyla yeni haftanın takımları da netleşti. İşte, 7 Ağustos 2023 MasterChef son bölümde yaşananlar ile yeni kırmızı ve mavi takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2023 - 11:22
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        • 1

          MasterChef'te kaptanlık oyunu geceye damgasını vurdu. MasterChef'te en iyi tabağı çıkaran yarışmacı mavi takım kaptanı oldu. Kaptanlar, kendi stratejilerini oluşturarak en güçlü kadroyu kurmaya çalıştı. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 7 Ağustos 2023 MasterChef yeni kırmızı ve mavi takım nasıl oluştu? İşte, konuya dair detaylar...

        • 2

          MASTERCHEF KAPTANLIĞI KİM KAZANDI?

          MasterChef'te bu haftanın Mavi takım kaptanı Sergen olurken; Kırmızı takım kaptanı ise Barbaros oldu.

        • 3

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MAVİ TAKIM

          Sergen

          Tahsin

          Dilara

          Ayaz

          Tolga

          Azize

          Suna

          Alican

          Gamze

        • 4

          KIRMIZI TAKIM

          Barbaros

          Eray

          Tanya

          Sefa

          Esra

          Batuhan

          Çağatay

          Barış

          Eda

          Mert

        • 5

          MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

          MasterChef Türkiye All Star'da 6 Ağustos Pazar gecesi elenen yarışmacı Berker oldu.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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