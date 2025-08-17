Habertürk
        Yeni sürücü, hamile kadına çarptı! | Son dakika haberleri

        Yeni sürücü, hamile kadına çarptı!

        İstanbul Kağıthane'de, ehliyetini 21 gün önce aldığı öğrenilen bir sürücü, hamile bir kadına çarptı. Feci kaza anbean kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2025 - 11:31 Güncelleme: 17.08.2025 - 11:31
        Yeni sürücü, hamile kadına çarptı!
        Kağıthane'de aracıyla seyir halinde olan sürücü Arda A., dönüş yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

        DHA'nın haberine göre 19 yaşındaki sürücü önce taksiye, ardından Ahmet ile Havva Nur Ş. çiftinin bulunduğu motosiklete, son olarak da park halindeki bir araca çarparak durabildi.

        Kazada yere savrularak yaralanan Havva Nur Ş.’nin yaklaşık 5 aylık hamile olduğu öğrenildi. Doğum öncesi kontrolden döndüğü öğrenilen kadın hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, stajyer sürücü Arda A.’ya drift yaptığı gerekçesiyle 46 bin lira idari para cezası kesildi; sürücünün 21 gün önce aldığı ehliyetine de el konuldu.

        Kaza, 14 Ağustos Perşembe günü saat 14.45 sıralarında Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta 34 DIL 168 plakalı otomobille ilerleyen Arda A., caddeye dönüş yapmak istedi. O sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden Arda A.’nın kullandığı araç, önce Mustafa S.’nin kullandığı 34 TDR 63 plakalı taksiye çarptı. Araç ardından aynı caddede karşı yönden gelen ve 34 KRC 373 plakalı motosikletteki Ahmet ve Havva Nur Ş. çiftine, daha sonra da park halinde bulunan 34 FU 1173 plakalı araca çarparak durabildi. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

        KONTROLDEN DÖNEN HAMİLE KADINA ÇARPTI

        Kazada motosikletten yere savrulan Havva Nur Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaklaşık 5 aylık hamile olduğu öğrenilen Havva Nur Ş. ambulansla Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden kontrolden döndüğü öğrenilen kadının ve bebeğinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        21 GÜN ÖNCE ALDIĞI EHLİYETİNE EL KONULDU

        Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlatarak rapor tuttu. Kaza anına ait güvenlik kamera görüntüsünü inceleyen trafik ekibi, sürücü Arda A.’ya 'Drift' yaptığı gerekçesiyle 46 bin 392 lira para cezası kesti. Kaza sırasında alkollü olmadığı tespit edilen sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Sürücü Arda A.‘nın stajyer ehliyetini kazadan 21 gün önce 24 Temmuz’da aldığı ortaya çıktı.Kazadan sonra olay yerine gelen ve sürücü Arda A.'nın yakını olduğu tahmin edilen bir kadın ise, polise tepki gösteren sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı.

        Yazı Boyutu
