Tütün ve tütün ürünlerine gelen son zam günlerdir tekel sahipleri ve vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sigara fiyatlarına 2021 ylının son günlerinde ve yeni senenin ilk haftalarında gelen zamların ardından bir zam da hafta başında geldi. Mart ayında sigara fiyatlarına gelen 2 liralık zammın ardından düşük ve en yüksek sigara ne kadar, güncel sigara fiyatları kaç TL sorusu merak edilmeye başladı.