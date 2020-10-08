Show TV'den yeni iddialı dizisi Alev Alev'in ikinci tanıtımında ekranlara gelen ve ardında dev bir prodüksiyonun olduğu yangın sahnesi, şimdiden seyircileri nasıl sürükleyici bir dünyanın beklediğinin sinyallerini verdi.

3 KADIN, 3 KADER...

Güçlü oyuncu kadrosuyla ve etkileyici hikayesiyle 'Alev Alev' birbirinden farklı, güçlü üç kadının bambaşka hikayelerle kesişen hayatlarına odaklanıyor. Sarnıçtaki yangından sonra bu üç kadının hayatında hiçbir şey bir daha eskisi gibi olmayacak.

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün Toptaş’ın yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Değdiği tüm hayatları değiştiren alevler, bir yangının külünden yeşeren çiçekler… Kendini bulmanın, yola devam etmenin, adalet arayışı ve gerçek aşkın hikayesi…

‘Alev Alev’ yakında Show TV’de başlıyor!

ALEV ALEV YENİ TANITIM İZLE