Yeni sezona hazır

BKM Mutfak'ın stand up yıldızlarından Mesut Süre, 'Siz Hepiniz Ben Tek' adlı tek kişilik gösterisiyle yeni sezona Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde saat 20.30'da başlıyor.

Bugüne kadar 1000'den fazla kez sahneye çıkarak bu konuda hatırı sayılır bir başarıya imza atan Mesut Süre, 'Gönülleri ala ala ofansif mizah' olarak tanımladığı stand up gösterisinde gözleme dayalı yeni konularını yine seyirciyi dahil ederek sahneleyecek.