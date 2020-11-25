Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, limon ihracatı 3 Eylül'de başladı.
Yeni ihracat sezonunun ilk 2 ayı eylül ve ekimde, turunçgil dış satımından ülkeye 153 milyon dolarlık döviz girdisi sağlandı, bunun yüzde 53,5'ini limon oluşturdu.
Geçen sene aynı dönemde 57 milyon 639 bin dolar olan limon ihracatı, bu sene yüzde 43,5'lik artışla 82 milyon 738 bin dolara yükseldi.
İhracatta limonu, 48 milyon 483 bin dolarla mandarin, 16 milyon 850 bin dolarla greyfurt, 4 milyon 847 bin dolarla portakal takip etti.
"YENİ SEZON İHRACATIMIZI LİMON SIRTLADI"
Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, AA muhabirine, yeni sezon turunçgil ihracatının 3 Eylül'de mayer cinsi limonla başladığını söyledi.
İki aylık süreçte limon ihracatının ülke ekonomisine önemli katkı sağladığını, eylül-ekimde 140 bin ton limon dış satımı gerçekleştiğini belirten Kaçmaz, "Yeni sezon ihracatımızı limon sırtladı. Limonu mandalina ve greyfurt takip etti. Önümüzdeki ay portakal ihracatında da önemli artış bekliyoruz. Bu bizim için önemli. İhracatımız önümüzdeki aylarda artarak devam edecek." diye konuştu.
TÜRKİYE, LİMON ÜRETİMİNDE DÜNYADA 6. SIRADA
Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin de Türkiye'nin narenciye pazarında küresel oyuncu konumunda olduğunu ifade etti.
Türkiye'nin limon üretiminde dünyada 6. sırada bulunduğuna dikkati çeken Sin, Mersin, Adana ve Hatay'ın bu üretimde önemli payının olduğunu aktardı.
Sin, yeni sezon turunçgil ihracatının yaklaşık yüzde 54'ünü limonun oluşturduğuna değinerek, şunları kaydetti:
"Yeni turunçgil sezonunda en fazla ihraç ettiğimiz ürün limon oldu. Yeni sezonda turunçgil ihracatımızın yüzde 54'ünü oluşturan limonda yüzde 44 artış yakaladık. 3 Eylül-31 Ekim arasında toplam 285 bin 599 tonluk narenciye ihracatından 152 milyon 735 bin dolar gelir sağlarken, limon ihracatımız 83 milyon dolar olarak gerçekleşti."
Son iki yılda eylül-ekim döneminde ihraç edilen ürün ve değerleri şu şekilde oluştu:
|Ürünler
|2019 Eylül-ekim dönemi (Dolar)
|2020 Eylül-ekim dönemi (Dolar)
|Limon
|57.639.000
|82.738.000
|Mandarin
|43.463.000
|48.483.000
|Greyfurt
|14.000.000
|16.850.000
|Portakal
|9.000.000
|4.847.000
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