Yeni set karelerinde 'Superman' tutuklandı
Superman tutuklandı ama film setinde. David Corenswet'in ünlü süper kahramana hayat verdiği 'Superman' filminin setinden çarpıcı kareler paylaşıldı
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James Gunn'ın yönetmenliğini üstlendiği 'Superman' adlı filmde baş karakter Superman'e David Corenswet hayat veriyor.
Filmin Cleveland'de devam eden çekimlerinden yeni set kareleri geldi. Fotoğraflarda ünlü süper kahraman, elleri arkadan kelepçelenmiş bir halde görülüyor.
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Set karelerinden birinde 'Superman' yere yatırılarak etkisiz hale getiriliyor.
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DC evrenini başlatacak yeni filmin adı ilk başlarda 'Superman: Legacy' olarak açıklansa da 'Superman' olarak değiştirildi.
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Filmde David Corenswet'in yanı sıra kadroda 'Lois Lane' rolünde Rachel Brosnahan ve Superman'in baş düşmanı 'Lex Luthor' rolünde Nicholas Holt yer alıyor.
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Warner Bros, genç Superman'in hayatına odaklanacak ve nasıl süper kahramana dönüştüğünü konu alan filmin 11 Temmuz 2025'te seyirciyle buluşacağını duyurdu.