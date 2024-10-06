Yeni Seçil Erzan vakası: 200 milyon euroluk vurgun

Fransa'da dolandırılan Türk ve yabancıların avukatı olan Anıl Aba (fotoğraftaki), buradaki dolandırıcılığın Seçil Erzan davasındaki para miktarlarından katbekat fazla olduğuna dikkat çekti.

Avukat Anıl Aba, kamuoyunda Seçil Erzan davası olarak bilinen dolandırıcılığın bir benzerinin Denizli'de yaşandığını belirtip, "Burada şirket kuran kişiler, şirketin Dubai merkezli olduğu iddia ediyor. Yatırımcılara yüksek kar vereceklerini vaat edip bir sistem kuruyorlar. Bu sisteme Türkiye ve Avrupa'da birçok ülkeden kişiyi dahil ediyorlar. Öğrendiğimiz kadarıyla yaklaşık 900 kişi sisteme dahil edilmiş. Ancak şimdilik Türkiye ve Avrupa'dan 48 kişi dolandırıldığına dair şikayetçi oldu. Çoğunluğu parası alamayacağına inanarak şikayetçi olmamış. Bu dolandırıcılık olayında, kamuoyunda Seçil Erzan davası olarak bilinen olayda geçen paralardan katbekat fazla miktarlardan bahsediliyor. Öğrendiğimiz kadarıyla 900 kişiden 200 milyon eurolara ulaşan bir para dolandırılmış. Dolandırılan bu kişilerin avukatı olarak suç duyurusunda bulunmuştuk. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı bir yıldır titizlikle soruşturmayı yürüttü. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri de takip etti. Ayrıca MASAK raporunda da kara para aklandığı, şüphelilerin banka hesaplarına yatırılan ve çekilen para miktarlarının hayatın olağan akışını uymayacağı şeklinde olduğu belirtilmiş. Polisin yaptığı operasyonda 2 kişi tutuklandı. Diğerleri yurt dışına kaçmış, onlar içinde yakalama kararı çıkarıldı. Biz de onlar için kırmızı bülten çıkarılmasını bekliyoruz" dedi.