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        Haberler Spor Voleybol Yeni rota Japonya! İşte Filenin Sultanları'nın 2024 Paris Olimpiyat Oyunları eleme maçları tarihi! - Voleybol Haberleri

        Yeni rota Japonya! İşte Filenin Sultanları'nın 2024 Paris Olimpiyat Oyunları eleme maçları tarihi!

        A Milli Kadın Voleybol Takımımız Avrupa Şampiyonu oldu ve böylelikle gözler 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri'ne çevrildi. Avrupa Şampiyonluğu sonrası altın madalya ve kupanın sahibi olan Filenin Sultanları 2024 Paris Olimpiyatları eleme oyunlarında forma terletecek. İşte 2024 Paris Olimpiyat Oyunları eleme maçları tarihi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2023 - 12:25 Güncelleme: 06.09.2023 - 12:25
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        • 1

          Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Belçika'yı alt ederek çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları, sırayla Polonya, İtalya ve son olarak da Sırbistan'ı yenerek şampiyonluk unvanına sahip olmuştu.

        • 2

          Dünya çapında başarılar elde eden milli takımın sıradaki mücadelesi 2024 Paris Olimpiyatları'nın eleme maçlarında olacak. Filenin Sultanları, 3 günlük iznin ardından 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri için Japonya yolculuğuna çıkacak.

        • 3

          İtalyan başantrenör Daniele Santarelli'nin A Milli Kadın Voleybol Takımı'na verdiği 3 günlük şampiyonluk izni, 7 Eylül Perşembe günü sona erecek.

        • 4

          Şimdilerde Türkiye'de şampiyonluk kutlaması yapan milliler, 8 Eylül Cuma günü İstanbul Havaalanı'nda toplanıp, olimpiyat eleme maçları için Japonya'nın başkenti Tokyo'ya uçacak.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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