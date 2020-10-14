Yeni reklam yüzü Cem Yılmaz oldu

Hepsiburada, sanatçı Cem Yılmaz ile iletişim iş birliğine gittiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Cem Yılmaz film karakterlerinin yer aldığı bir serinin ilk filmi 16 Ekim Cuma günü izleyici karşısına çıkacak. Hepsiburada’nın hizmetlerinin vurgulanacağı iletişim serisinin ilk adımının “Efsane Başlıyor” söylemiyle izleyicilerle buluşacağı kaydedildi.
Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, şirketin vizyonu ve hedefleriyle ilgili olarak, "Hepsiburada olarak, 40’a yakın kategoride, 30 milyonu aşkın ürün çeşidini müşterilerimizle buluşturan, aylık 200 milyonun üzerinde ziyareti ağırlayan bir platformuz. Hedefimiz Hindistan’ın batısıyla Almanya’nın doğusu arasında kalan geniş coğrafyanın en büyük teknoloji şirketi olmak" dedi
Emirdağ, yeni iletişim atılımı kapsamında başlatılan Cem Yılmaz iş birliğiyle ilgili ise, "Cem Yılmaz ile uzun süreli ve stratejik bir iş birliği modeliyle bir yolculuğa başladık. Cem Yılmaz ile klasik bir ‘marka-ünlü’ ilişkisi şeklinde değil, stratejik bir yol arkadaşlığıyla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Sanatçı Cem Yılmaz da, "Hepsiburada'nın dünyada geniş bir coğrafyada da önemli hedefleri olduğunu bizzat biliyorum ve yakından takip ediyorum. Teknoloji alanında Türkiye’den bir başarı hikayesi çıkacaksa, bunun Hepsiburada olduğuna inanıyorum. Bu kampanya benim için de bir ilki barındırıyor. İlk defa filmlerimdeki karakterleri bu film için bir araya getirdik" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!