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HaberlerOtomobilYeni Range Rover Evoque satışa sunuldu

Yeni Range Rover Evoque dizel motoruyla geldi

İngiliz arazi araçları üreticisi Land Rover, kompakt SUV modeli Range Rover Evoque'u Türkiye'de satışa sundu. 701 bin 259 TL'den başlayan fiyat etiketi ile bayilerde yerini alan otomobilde, 2.0 litre hacminde 150 beygir ve 180 beygirlik iki farklı güçte dizel motor seçeneği sunuluyor

08.02.2020 - 16:08 | Güncelleme:
Range Rover Evoque
HABERTURK.COM

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu Land Rover’ın kompakt SUV modeli Range Rover Evoque, Türkiye'de satışa sunuldu.

 

Yapılan açıklamaya göre, 8 Şubat’tan itibaren yetkili satıcılarda yerini alan model, 701 bin 259 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Bugüne kadar 772 binden fazla küresel satış rakamına ulaşan otomobil, Türkiye’de 2.0 litre hacminde 150 beygir ve 180 beygirlik iki farklı güçte dizel motor seçeneği sunuluyor

Yeni Range Rover Evoque'da, 10 inç dokunmatik multimedya ekranı, dijital gösterge tablosu ekranı, led farlar, kamera görüntülerini yansıtan dikiz aynası gibi donanımlar bulunuyor.

Terrain Response 2 ile 30,6°’lik ayrılma açısı sağlıyor. Ayrıca, standart olarak sunulan Yokuş İniş Kontrolü ve opsiyonel olarak tercih edilebilen Derinlik Algılama Sensörleri ile zorlu sürüş koşullarının üstesinden kolaylıkla gelinebiliyor.

Otomobilin yüzde85 oranında geri dönüştürülebilir malzemelerden üretildiği, kullanım ömrünün sonunda ise yüzde 95 oranında kurtarılabilir malzemeler sayesinde sürdürülebilirliğe katkıda bulunduğu aktarıldı.

 

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