Yeni ralli aracını tanıttı!

Çek üretici Skoda, yeni nesil ralli aracının üzerindeki örtüyü kaldırdı. Dördüncü nesil Fabia üzerine yapılan yeni araç, RS ismini kullanarak Fabia RS Rally2 adını aldı.
Yapılan açıklamaya göre, Skoda'nın sportif yol otomobillerine gönderme de yapan Fabia RS Rally2, aynı zamanda tarihi bir model olan Skoda 130 RS’den de ilham alıyor.
Yeni araç, dört kez Monte Carlo Rallisi de dahil olmak üzere toplamda 1700’ün üzerinde galibiyet ve altı dünya şampiyonluğu alan Fabia Rally2 evo’nun izinden gidiyor. Skoda Motorsport’un Fabia RS Rally2’de tercih ettiği mamba yeşili gövde boyasının, markanın sportif modelleriyle olan bağlantısını işaret ettiği belirtiliyor.
Skoda Motorsport, önceki nesil araçtan 450 adedin üzerinde müşteri takımlarına satarak Rally2 kategorisinde yüzde 30’un üzerinde bir pazar payı elde etmişti. Dördüncü nesil Fabia üzerine yapılan Fabia RS Rally2'nin, yönetmelikler çerçevesinde 1.6 litrelik turbo benzinli motora, beş ileri sıralı vites kutusuna ve dört çeker sürüşe sahip olduğu açıklandı.
GELİŞTİRİLME AŞAMASINDA PİLOTLAR YER ALDI
Fabia RS Rally2’nin geliştirme çalışmalarına Skoda Motorsport mühendisleri, teknisyenleri ve mekanikleriyle birlikte AndreasMikkelsen, Jan Kopecký, Kris Meeke ve Emil Lindholm gibi pilotlar katıldı. Farklı koşullarda test edilen yeni ralli aracının, test kapsamında Finlandiya’nın soğuk ikliminde, İspanya’nın otoyollarında, Fontjoncouse’nin toprak yollarında denendiği kaydedildi.
Skoda'nın ana hedefinin, aracın aerodinamik verimliliğini korurken, aynı zamanda daha fazla yere basma gücü üretmek olduğu paylaşılırken, tamamen yeni arka kanat ile aerodinamik performansın artırıldığı aktarıldı. Daha uzun aks aralığı ve daha büyük ölçülerle de sürüş dengesinde iyileşme yakalandığı bildirildi.
MQB-A0 platformu üzerine yapılan araçta özellikle yandan çarpma konusundaki güvenlik önlemleri artırılırken, altı kat karbon fiber ve kevların ise, araç içerisindekileri keskin objelerden korumak için kullanıldığı bilgisi verildi.
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