Yeni projesini Mayıs 2024'te teslim edecek

Zeray yeni projesi Zeray Dora Hill’i kamuoyuna tanıttı. Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki Çayırköy'ün sırtlarında yer alan Zeray Dora Hill, 720 bin metrekare, orman ile çevrili manzara ve neoklasik mimariye sahip.
İçerisinde özel blokların da yer aldığı, 50 adet 1+1, 70 adet 2+1, 230 adet 3+1, 80 adet 4+1 olmak üzere toplam 430 adet bağımsız bölümden oluşan Zeray Dora Hill’de her bloğun, altı normal kat ile bahçe ve teras dubleks katlarından oluştuğu aktarıldı.
Her bloğun altında kapalı otopark katının yer aldığı projede, toplam inşaat süresi 731 gün olarak planlanırken, ilk teslimlerin de 30 Mayıs 2024’te yapılması hedefleniyor.
Zeray Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Zeray, projenin yeni bir keşif boyutunda olduğunu belirterek, "Bugün lansmanını yaptığımız proje, bölge olarak, İzmit’te yeni yerleşim alanı ve emsali oldukça düşük olan bir bölgededir. Bu aks geçmiş dönemde hak ettiği değeri görmemiş olsa da Dora Hill projemizle, hak ettiği değeri yakalayacaktır. Bu daha önce yaptığımız projelere kıyasla yeni bir keşif boyutunda. İnşallah bu projemiz; 5 binin üzerindeki her bir kalemde yer alan tüm paydaşlarımıza, kentimize ve ilçemize ‘iyi ki’ dedirtecek bir katkıyla, imza bir proje olacaktır" dedi.
Dora Hill’in Zeray’ın ulusal projeler üretme gayesini pekiştiren önemli bir proje olduğunu belirten Zeray Genel Müdürü Fayik Ortaç ise, "Projemiz 2021-2025 dönemi beş yıllık stratejik planlamamız kapsamında başlatılan ve ulusal projeler üretme gayemizi pekiştiren önemli bir proje. Ülkemizde son dönemlerde yaşanan fiyat artışlarına paralel olarak artan maliyetlerimize rağmen, Zeray olarak sorumluluk almaya devam edeceğiz. Mücbir sebepler hariç başarılı süreç yönetimimiz ile stratejik planlamamızda belirtilen projelerimizle ülkemiz ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.
20 Nisan’da ön talep dönemiyle projenin satışlarına başlandığını belirtilirken, lansman dönemine özel yüzde 10 indirim, yüzde 5 peşinat ve vade farksız esnek ödeme imkanlarının firma bünyesinde sunulduğu açıklandı.
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