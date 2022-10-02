Aşçıoğlu’nun Yönetim Kurulu Başkan Vekili İrfan Aşçıoğlu, basın mensuplarıyla buluşarak yakın zamanda lansmanını gerçekleştirecekleri iki yeni projeye ilişkin bilgiler paylaştı.

Bahçeşehir’de butik bir proje, Ispartakule’de ise büyük ölçekte bir projeye imza atacaklarını belirten Aşçıoğlu Yönetim Kurulu Başkan Vekili İrfan Aşçıoğlu, projelerin hazırlık aşamasında bağımsız araştırma şirketleriyle farklı pazar araştırmaları, anketler ve pazar analizleri yaptıklarını, potansiyel müşterilerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda mimari tasarımların şekilleneceği projelere imza atacaklarını söyledi.

İrfan Aşçıoğlu, Ispartakule’de yaklaşık 600-650 konutluk yeni bir projeye başlayacaklarını kaydederek, "Ispartakule, şehrin genişleme bölgelerindeki semtlerin başında gelerek yeni havalimanına ulaşım kolaylığı ve rekabetçi fiyat yapısıyla öne çıkıyor. Dolayısıyla, Tem otoyoluna komşu hem de özellikle yeni havalimanına olan erişim mesafesi dolayısıyla Göktürk’ün alternatifi gibi düşünebileceğimiz bir konumla pazarda yer alıyor. Ispartakule’de konut ve ticari alanlara sahip, balkonlu, geniş teraslı, bahçeli ve modüler sisteme sahip 1+1’den, 4+1’e kadar farklı büyüklüklerde daire tiplerinden oluşan, göl manzarasının da olacağı bir proje geliştireceğiz. Hasılat paylaşımı modeliyle inşa edeceğimiz projenin ön satışına 2023 yılı ilk çeyreğinde başlamayı hedefliyoruz" dedi.

Bir diğer yatırımı, kentsel dönüşüm projesi olarak Bahçeşehir’de yapacaklarını söyleyen İrfan Aşçıoğlu, şöyle konuştu: “Bahçeşehir, 90’ların ortasında uydukent vizyonuyla kurulan modern ve planlı bir semt olarak, aradan geçen 30 yılın ardından yenilenmeye ihtiyaç duyuyor. Daha önce hiç olmadığımız bir bölge olan Bahçeşehir’de, yine ürün geliştirme çalışmaları devam eden yaklaşık 200-220 konutun yer alacağı özel bir projeye başlıyoruz. Herhangi bir ticari ünite olmadan, tamamı konutlardan oluşacak bu yeni projede 2+1’den başlayan daire seçenekleri sunacağız. Projenin ön satışlarına 2023 yılı ilk çeyreğinde başlayacağız.”

"3 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM SAĞLAMIŞ OLACAĞIZ"

Yaklaşık 250 alt sektöre etki eden gayrimenkul sektöründe yeni arzların istihdam anlamına geldiğini belirten İrfan Aşçıoğlu, "Yeni projeler ile birlikte toplamda 3 bin kişilik bir istihdam sağlamış olacağız. İçinde bulunduğumuz konjonktürde yani arzın çok kısıtlı ancak talebin yüksek olduğu bir ortamda, konut geliştiricilerinin arz için desteklenmesi, tüketicinin konuta erişimi için desteklenmesi anlamına geliyor" dedi.

"ÜRETİCİ DESTEKLENMELİ"

İrfan Aşçıoğlu, tamamlandığında 195 aileye ev sahipliği yapacak Selenium Park’ın inşasına yaklaşık 9 ay önce başladıklarını, projenin yüzde 75’inin satıldığını dile getirdi. Aşçıoğlu, projenin 2023 Ağustos-Eylül aylarında tamamlanacağını aktardı.

Türkiye gayrimenkul sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan İrfan Aşçıoğlu, "Dünyadaki hammaddeye erişim sorunu, küresel ölçekte yaşanan ancak ülkemizde daha da yüksek yaşanan enflasyonist ortam, bölgedeki savaşın etkileri, politik riskler, resesyon beklentileri vb. öngörüler ışığında gelişmekte olan ülkeler sınıfındaki ülkemizin, bu küresel risklerden etkilenmemesi kaçınılmaz. Dolayısıyla maliyet ve satış fiyatlarındaki artış trendinin de maalesef devam etmesi bekleniyor. Maliyetlerdeki artışlar, bir dönem geliştiriciler tarafından karşılanabilir boyuttaydı ancak 2021 Kasım ayından sonra, özellikle döviz kurundaki yukarı yönlü sert hareketin etkisiyle, üretim süreçlerinde kullandığımız ürünlerin maliyetlerine doğrudan etki etti. Hepimizin umutla beklediği maliyetlerin düşmesine dair bir beklenti, maalesef kısa ve orta vadede bulunmuyor. Arzı yapan üreticinin ciddi anlamda desteklenmesi, içinde bulunduğumuz süreci ülkemiz adına bir fırsata dönüştürebilir" dedi.

RUSYA'DAN İLGİ: TELEFONLARIMIZ SUSMADI

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İrfan Aşçıoğlu, Rusya'da kısmi seferberlik ilan edilmesinin Türkiye'ye yönelik etkisi için, "Telefonlarımız susmadı. Türkiye'ye büyük ilgi var. Daha önce Türkiye'ye hiç gelmemiş insanlar bile ev almak istiyor" dedi.

''KONUT FİYATLARINDA DÜŞÜŞ BEKLEMİYORUZ''

Aşçıoğlu'nun Yönetim Kurulu Başkan Vekili İrfan Aşçıoğlu, maliyetlerin yüksekliği ve Türkiye'de konut açığı olması nedeniyle ev fiyatlarında düşüş beklemediğini ifade etti.

"KRİZLERE KARŞI ÇOK ÇABUK ŞEKİL ALABİLİYORUZ"

Aşçıoğlu, dünyada ve ülkemizdeki ekonomik sorunlar nedeniyle her hafta maliyet revizyonu yaptıklarını ancak projelerine hızla devam edeceklerini kaydederek, "Ülkede konut açığı var, biz bu işi biliyoruz, durmayı düşünmüyoruz" diye konuştu. Ekonomik sıkıntılara rağmen yeni projeler konusundaki iştahlı olmalarıyla ilgili, "Türkiye'ye güveniyoruz. Ülke olarak krizlere karşı çok çabuk şekil alabiliyoruz" dedi.

"DEVLET YAP DERSE YAPARIZ"

TOKİ tarafından yapılacak '250 Bin Sosyal Konut Projesi'ni çok faydalı bulduğunu söyleyen Aşçıoğlu, "Eve ulaşamayan ciddi bir kesim var. Projeyi değerli buluyorum" derken, yüklenici firma olup olmayacaklarının sorulması üzerine, "İstenirse, devlet büyüklerimiz 'yap' derse yaparız" diye konuştu.