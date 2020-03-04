Yeni Peugeot 208, “2020 Yılın Otomobili” seçildi

04 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Peugeot'tan yapılan açıklamaya göre, 2020 Yılın Otomobili seçilen yeni Peugeot 208, B segmentinde ön plana çıkıyor. Benzinli, dizel ve elektrikli olmak üzere üç farklı motor seçeneğiyle sunulan yeni Peugeot 208 kullanıcılara "seçme özgürlüğü" sunuyor.
Açıklamaya göre, dış tasarımı, üç pençeli LED ön farlarla markanın DNA'sını yansıtıyor. Parlak siyah çamurluk çerçeveleri kadar gösterişli arka spoyler de yeni 208’in karakteristik unsuru olarak öne çıkıyor.Peugeot yeni nesil 3D i-Cockpit® (yükseltilmiş gösterge ekranı, kompakt direksiyon simidi ve dokunmatik ekran) Üç-Boyutlu dijital göstergelerle sadece daha ilgi çekici görünüm sunmakla kalmıyor, aynı zamanda sürüş güvenliğine de katkı sağlıyor.
Açıklamada yer verilen bilgilere göre, ekim ayında Avrupa’da pazara sunulduktan sonraki süreçte yaklaşık 110 bin kullanıcı Peugeot 208 sipariş etti. Peugeot 208 satışlarının yüzde 15’ini elektrikli versiyon oluşturuyor. Yeni Peugeot 208, Fransa’da Şubat 2020 sonuçlarına göre satış adetleri bakımından binek otomobil pazarına liderlik ediyor.
Peugeot Marka Üst Yöneticisi (CEO) Jean-Philippe Imparato, şöyle konuştu:
"Yeni Peugeot 208'in 2020 Yılın Otomobili ödülünü kazanmasından dolayı çok mutluyuz. Bu ödül, marka ve Groupe PSA ekiplerinin çalışmalarının mükemmelliğini ve başarısını gözler önüne seriyor. Bir Peugeot “2 Serisi” ilk kez bu ödülü kazandı. Yeni ödül alan yeni Peugeot 208 ile birlikte 3008 ve 308 de dahil olmak üzere şu an üç Peugeot modeli 'Yılın Otomobili' olarak yollarda bulunuyor. COTY 2020, Markanın “seçme özgürlüğü” stratejisini onaylamış oldu. Bundan böyle müşterilerimiz elektrikli yeni Peugeot e-208 'Yılın Otomobili' ile içten yanmalı motorlara sahip yeni Peugeot 208 'Yılın Otomobili' arasında seçim yapabiliyor."
Açıklamada yer alan ifadelere göre, Peugeot, bugüne kadar kazandığı altı adet ödül ile yılın otomobili yarışmasında en fazla ödül alan ilk üç markadan biri. 2020 Yılın Otomobili olarak seçilen yeni Peugeot 208’den önce sırasıyla 2017 yılında SUV 3008, 2014 yılında kompakt hatchback 308, 2002 yılında 307, 1988 yılında 405 ve 1969 yılında 504 Yılın Otomobili seçildiler. Bu prestijli ödül, yeni Peugeot 208'in kazandığı diğer 12 uluslararası ödülün yanında yerini alıyor.
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