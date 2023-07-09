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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile noter, pasaport ve vize harç ücretlerine zam geldi. Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harç fiyatlarına yüzde 50 zam yapıldı. Pasaport fiyatlarına gelen zammın ardından "Pasaport harcı ne kadar oldu? 6 ay, 3 yıl ve 10 yıllık yeni pasaport ücretleri kaç TL?" araştırmaları hız kazandı. İşte 6 ay, 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl ve 10 yıl pasaport defter bedeli ve harç ücretleri...