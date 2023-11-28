Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama! Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
Öğretmen atama kontenjanları ve başvuru takvimi için milyonlarca öğretmenin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklaması beklenirken Bakan Tekin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuya ilişkin açıklamalar geldi. 2024 yılında yapılacak öğretmen atamaları bütçe görüşmelerinin sona ermesiyle birlikte belli olacak. İşte 2023-2024 öğretmen ataması takvimi ile kontenjanlar ve branş dağılımları hakkındaki detaylar...
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Yeni öğretmen atama kontenjanları ile başvuru tarihleri, branş ve kontenjanları, son dakika açıklamalarının ardından gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in öğretmen ataması açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da açıklama geldi. Bakan Tekin'in "Bütçenin geçmesini bekliyoruz yeni öğretmen ataması konusunda planlama yapacağız." açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mayıs ayında 45 bin öğretmenimizi daha öğrencileriyle buluşturduk. Bundan sonra da ihtiyaçlar ve imkanlar dahilinde gerekeni yapacağız." ifadelerini kullandı. İşte 2023-2024 öğretmen atama takvimine ilişkin merak edilenler...
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BAKAN TEKİN'DEN ÖĞRETMEN ATAMASI AÇIKLAMASI!
Milli Eğitim Bakanı Tekin açıklamasında, "Bütçenin geçmesini bekliyoruz yeni öğretmen ataması konusunda planlama yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.
Bakan Tekin, sözleşmeli öğretmenlere ilişkin olarak ise sözleşmeli öğretmenlerin ayrı bir kategoride olmadığını ve süreleri tamamlandıktan sonra kadroya geçtiklerine dikkat çekmişti.
ÖĞRETMEN ATAMASI OLACAK MI?
Bakan Tekin, öğretmen atamasına ilişkin yöneltilen soruya, "Mutlaka olacak. Tarih olarak, bütçenin Genel Kurul'dan geçmesini bekliyoruz. Bütçede kamuya alınacak toplam personel sayısını bakanlıklar arasında dağıtıyorlar. Biz de kendi adımıza düşen kontenjanı nasıl değerlendireceğimizi ondan sonra belirleyeceğiz." demişti.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA: GEREKENİ YAPACAĞIZ
"100 Yılı İnşa Edenler, 100 Yılı İnşa Edecekler" başlıklı Öğretmenler Günü Programı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Burada 24 Kasım öğretmenler gününde muhalefet tarafından sürekli istismar edilen bir hususu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Bakınız biz hükümet olarak sadece bütçede değil, atamalarda da önceliği hep eğitim öğretime verdik. Şu an kamuda görev yapan öğretmenlerin yüzde 80'i bizim iktidarlarımız döneminde atanmıştır. Her yıl ortalama 40 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik. Mayıs ayında 45 bin öğretmenimizi daha öğrencileriyle buluşturduk. Bundan sonra da ihtiyaçlar ve imkanlar dahilinde gerekeni yapacağız." ifadelerini kullandı.
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ÖĞRETMEN ATAMALARINDA MÜLAKAT KALDIRILACAK MI?
Milli Eğitim Teşkilat Kanunu'nu düzenleyen kanun hükmünde kararnameye göre; öğretmen alımlarında sözlü sınav uygulaması getirildi. 2016'da kurulan sisteme göre KPSS'de belli puan barajını geçen adayların 3 katı aday sözlü sınava çağrılıyor. Dolayısıyla şu anda öğretmen alımlarında sözlü sınavın olması yasal bir zorunluluktur. Kanunda da herhangi bir değişiklik olmadığına göre mülakat sistemi zaten devam ediyor.
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ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?
Öğretmen atamalarına ilişkin tarih ve kadro-branş dağılımı bilgisi henüz bulunmuyor. Konuya lişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
EN ÇOK HANGİ BRANŞTAN ATAMA YAPILACAK?
Mayıs ayında 45 bin öğretmen ataması yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı. Atamaların büyük çoğunluğu deprem bölgesine yapılırken 22 bin 500'ün üzerinde öğretmen Hatay başta olmak üzere depremden etkilenen 10 ile atandı.