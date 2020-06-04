"Yeni normal"de yargının yükünü arabulucular hafifletecek

Adalet Bakanlığı, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla adliyelerdeki yargılamalara ara verdi.
Bu süreçte, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Arabuluculuk Daire Başkanlığına bağlı faaliyet gösteren arabulucular, tarafları gerekli tedbirlerle bir masa etrafında ya da video konferans yöntemiyle buluşturarak ticari, tüketici, işçi-işveren ve aile hukuku gibi konularda yaşanan uyuşmazlıkları bir bir çözüme kavuşturdu.
- Duruşmalar 16 Haziran'da başlıyor
Kovid-19 tedbirleri kapsamında ertelenen duruşmalar, normalleşme planı kapsamında 16 Haziran'da başlıyor.
Yeni normalleşme sürecinde vatandaşlar, hukuki uyuşmazlıkları yargıda iş yükünü artırmadan ve zamandan tasarruf ederek arabuluculuk yöntemiyle çözüme kavuşturabilecek.
- "Adliyelerde oluşacak iş yükünü arabulucular yüklenecek"
Diyarbakır Arabuluculuk Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Gülben Elhakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında adliyelerde ertelenen duruşmaların yeniden görülmeye başlanacağını söyledi.
"16 Haziran itibarıyla binlerce dosyanın adliyeye akması söz konusu. Normalleşme döneminde adliyelerde oluşacak iş yükünü arabulucular yüklenecek." ifadelerini kullanan Elhakan, salgın sürecinde yaşanan bazı hukuki uyuşmazlıkların da bu yöntemle çözülmeye çalışıldığını belirtti.
Bu kapsamda işçinin iş akdinin feshedilmesi, işçinin ücretinin ödenmemesi, rızasız ücretsiz izne çıkarılması ve kira uyuşmazlıklarının, yoğun yaşanmaya başladığını belirten Elhakan, şöyle devam etti:
"Kira sözleşmelerine bağlı olarak alacaklar tahakkuk etmeye devam ediyor. Birikmiş kira kontratlarından kaynaklanan alacaklar, yargılamanın önüne hukuki uyuşmazlık ve dava olarak gelecektir. Bunun dışında ticaret, tüketici ve borçlar hukukundan kaynaklanan sözleşmelerde de ciddi anlamda uyuşmazlıklar yaşanacak. Salgın nedeniyle sözleşme tarafları hukuki edimlerini yerine getiremediler. 16 Haziran'dan sonra adliyelerde olağanüstü bir dönem başlayacak."
Elhakan, vatandaşların adliyeye gitmeden önce kanun gereği işçi-işveren ve ticari bazı uyuşmazlıklarda arabuluculuğa başvurmasının zorunlu olduğunu bildirdi.
- Uyuşmazlığın arabuluculukla çözülmesinin avantajları
Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği her türlü hukuki uyuşmazlığı arabuluculuğa getirebileceğini dile getiren Elhakan, arabuluculuğun avantajlarına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:
"Uzun süren yargılamalar, pandemiden kaynaklı duruşmaların ertelenmesiyle oluşan yoğunluk üst üste gelince ciddi anlamda uzun yargılama sürecine dönüşecek. Düşünün kira uyarlaması davasına ilişkin adliyeye başvurdunuz. Şu an acil olarak çözülmesi gereken bu davanın 5 yıl gibi bir sürede sonucunu görebilirsiniz. Ancak bu uyuşmazlığı arabuluculuğa geldiğinizde 1 gün ile 8 hafta arasında değişen sürede belirlediğiniz kurallar ve çözüm önerileri kapsamında çözme imkanına sahip olacaksınız. Adliyeye ulaşırken belirli harç ücreti ödüyorsunuz ama arabuluculuk ise tamamıyla ücretsiz bir şekilde başvurular alınıyor. Küçük bir masraf söz konusu oluyor. Taraflar özgür iradeyle, kısa sürede, hiçbir şekilde maddi ve manevi olarak yıpranmadan süreci atlatmış olacak."
- Türkiye'de 16 bin arabulucu ve 200 merkez bulunuyor
Türkiye'de Adalet Bakanlığına bağlı 16 bin arabulucu ve 200 merkezin bulunduğunu kaydeden Elhakan, vatandaşların gönül rahatlığıyla arabuluculara müracaat ederek güzel sonuçlar alabileceğini aktardı.
Elhakan, tüm uyuşmazlıkların taraf avukatları aracığıyla Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinde başvurulabilir hale getirileceğini; Adalet Bakanlığının bu yönde çalışması olduğunu belirtti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!