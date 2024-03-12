Yeni nöbetçi golcü Batshuayi
Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de Michy Batshuayi bu sezon oyuna sonradan girip attığı gollerle dikkatleri üzerine çekti
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Fenerbahçe'de Michy Batshuayi rüzgarı. Belçikalı golcü sarı lacivertli formayla bu sezon 20 gole imza attı.
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Batshuayi, Süper Lig'de 20 maçta 422 dakika süre alıp 8 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
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Konferans Ligi'nde 6 gol, 2 asiste imza atan 30 yaşındaki golcü futbolcu Ziraat Türkiye Kupası'nda da 6 kez rakip fileleri havalandırdı.
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Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi bu sezon sonu bitiyor.
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