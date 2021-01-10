AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Adil Karaismailoğlu, bakanlığının öncülüğünde Türkiye'de ilk kez düzenlenen "Uydu Teknolojileri Haftası" kapsamında çevrim içi gerçekleştirilen etkinlikte gençlerle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada, gençlerin fikirlerinin gücüne inanarak, onları dinlemek için uydu teknolojileri özelinde "ideathon" (fikir maratonu) gerçekleştirdiklerini aktaran Karaismailoğlu, gençlerin çevrim içi hazırladıkları "Uzay ve Uydu Teknolojilerinin Geleceği-Ulaşım, Haberleşme ve Savunma" perspektifindeki fikirlerin sunumlarının jüri tarafından değerlendirildiğini belirtti.

Karaismailoğlu, teknolojik gelişmelerin baş döndürücü bir hızla sürdüğü 21. yüzyılda bilişim teknolojisi, biyoteknoloji ve alternatif enerji teknolojileri ile birlikte uzay teknolojisi çalışmalarının öneminin arttığına işaret ederek, "Tecrübenin ve dinamik gençliğin bir arada fırtınalar estirdiği harika bir ideathon deneyimi yaşadık. Gençlerimizin fikirlerinin gücüne inanıyoruz. Gençlerimizin dinamizmi ve çalışkanlığı ve Türkiye'nin gücü ve potansiyeli göz önüne alındığında uzay alanlarında gelecekte çok daha başarılı olacağımızı şimdiden görebiliyoruz. Türkiye’nin yeni nesil uydu teknolojilerini gençlerimizle birlikte omuz omuza üreteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Haftanın ana temasını, Türkiye'nin mevcut gücü ve potansiyelini göz önüne alarak, hangi uzay alanlarının geleceğe dönük büyüme için en yüksek potansiyeli vadedebileceği ve Türk uzay sektörünün bu büyümeden elde edeceği avantajların neler olabileceği konularının oluşturduğunu belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Ulaşım ve haberleşme alanlarında çağın gerekliliği olan mobilite, dijitalleşme ve lojistik dinamikleriyle şekillenen bütünsel kalkınma odaklı bir strateji ile çalışmaları hızlandıracağız. Türkiye'nin uydu teknolojileri vizyonunu konuştuğumuz düşünce platformlarını ve genç nesillerin bu alana ilgisini destekleyecek deneyim ortamlarını hayata geçiriyoruz. 'Bilimsel merak', dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olma hedefi taşıyan Türkiye'miz için de en değerli itici güçlerden biri. Yaptığımız çalışmaların bugün ve yarın gelecek nesillere ilham kaynağı olmasını istiyoruz."