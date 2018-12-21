21 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Yeni nesil sanatçı platformu BASE, Türkiye’nin dört bir yanından yeni mezun sanatçı adaylarını sanatseverlerle buluşturdu.
20 şehirde 30 üniversiteden, sanat kariyerinin başında 94 sanatçı ile tanışmak, onların farklı disiplinlerde 100’ü aşkın yapıtını bir arada görmek ve geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de birbirinden değerli konuşmacıların panellerini takip etmek isteyenler Galata Rum Okulu’nda bir araya geldi.
Bu yıl 65 üniversitenin 2018 mezunlarından yaklaşık bin 200 başvuru alan BASE'nin seçici kurulunda Ali Akay, Ahmet Elhan, Arie Amaya - Akkermans, Aslı Altay, Başak Doğa Temur, Burçak Bingöl, Ceren Erdem, Deniz Artun, Derya Yücel, Ferhat Özgür, Hale Tenger, Huma Kabakcı, İnci Aksoy, Nathalie Angles, Sara Reza, Seyhun Topuz, Şener Özmen ve Yunus Büyükkuşoğlu yer aldı.
Galata Rum Okulu'nun 3 katına yayılan BASE sergisinde Mardin'den Antalya'ya, Batman'dan Kayseri'ye 20 şehirden de genç sanatçıların resim, seramik, video, heykel, yerleştirme, fotoğraf, baskı, cam ve grafik tasarım gibi pek çok farklı sanat dalından 105 yapıtı bulunuyor.
EĞİTİM VE ATÖLYE ÇALIŞMALARI DA VAR
Derya Yücel küratörlüğündeki sergide "Bu, ben olabilir mi?", "Bir evim var mı?" ve "Düşlerim gerçek mi?" sorularına yanıt aranıyor.
Mezuniyetten profesyonel sanat hayatına geçişlerinde genç sanatçı adaylarını desteklemeyi, onlara üretimlerini sergileme ve sanat dünyasının önde gelen isimleriyle birebir tanışma imkanı sunmayı hedefleyen BASE, sanat dünyasının önemli isimlerini de "BASE Talks" konferans programında konuk edecek.
Pek çok eğitim ve atölye çalışmasına da yer verilen "BASE Talks" kapsamında 30'a yakın panelde 70 konuşmacı, 4 gün boyunca 11.00-19.00 arasında ağırlanacak.
Birçok yan etkinliğin de düzenleneceği BASE, 23 Aralıkta sona erecek.
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