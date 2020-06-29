Yeni nesil kamyon arkası yazısı

Kamyoncularda araçlarının kasasına Yeşilçam filmlerinin efsanevi karakterlerinin fotoğraflarını ve sözlerini yazıyor. Yılmaz Güney ve Fatma Grik'in rol aldığı 'Yarın Artık Son Gündür' filminde bir sahneyi TIR'ının arka kapağına yapıştıran bir şoför altına da "Ziyanı yok gülsün bize yeter" yazdırdı.