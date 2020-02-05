05 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Grup bünyesinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerlerinin ticari işletmelerini yapan Anadolu Kültürel Girişimcilik firmasını da bulunduran Detech Holding tarafından geliştirilen Tour-key, müze ve ören yerlerinde VR, AR ve 3D sanal rehber teknolojisiyle geçmişe yolculuk imkanı sağlıyor.
Uygulama, bir sanal rehber gibi Ayasofya, Topkapı Sarayı Müzesi ve daha birçok kültürel miras alanında sanal rehber ile gezebilme fırsatını sunuyor. Uygulamanın Türkçe, İngilizce, Çince, İspanyolca ve Japonca olarak 5 dil seçeneği bulunuyor.
Tour-key'in dijital müzecilik anlamında çok önemli bir proje olduğunu belirten Detech Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ege Bağlıkaya, “Tour-key, Türkiye'nin tarihi ve kültürel alanlarını sanal rehber sunumu ile bulunduğunuz yerde ziyaret etmenizi ve bu alanların geçmişini sanal gerçeklik ile deneyimlemenizi sağlıyor. Bu proje ile kültürel varlıklarımızı hem yanınızda hissedebiliyor, hem de deneyimleme imkanına sahip oluyorsunuz. Tour-key ile kültürel varlıklarımızı dijitalleştirerek kültürel miras alanlarımızdan bir fragmanı insanların evlerine götürerek müze ve ören yerlerimize olan ilgi ve farkındalığı artırmayı hedefliyoruz” dedi.
Projenin özellikle kültürel miras alanlarımızın tanıtımına ciddi katkı sağlayacağını ifade eden Ege Bağlıkaya, “Biz ülkemize gelen turistleri her zaman birer kültür elçimiz olarak sayıyoruz. Çünkü bu kişiler ülkelerine döndüklerinde gezdikleri yerleri anlatarak tanıtımımızı yapıyorlar. Turistlerin bu uygulamayı ülkelerindeki diğer insanlara izleteceğini düşünürsek, bu şekilde kültürel alanlarımız uluslararası alanda çok daha fazla tanıtılma şansı bulacak” diye konuştu.
“TÜRKİYE'YE HİÇ GELMEMİŞ BİRİSİ AYASOFYA'YI GEZME ŞANSINI BULUYOR”
Tour-Key projesinin yeni nesil müzecilik olduğunun altını çizen Bağlıkaya, “Aslında bu proje, müzeye gelemeyen ve fiziksel olarak o ortamda bulunmayan insanlara sunulan muhteşem bir hizmet. Mesela, Türkiye'ye hiç gelmemiş birisi bu proje ile Ayasofya’nın nasıl bir yer olduğunu deneyimleyebilecek. Hatta geçmişe yolculuk yaparak Omphilion’da ‘Taç Giyme Töreni’ gibi seremonileri yerinde yaşayabilecek” dedi.
Projeyi birçok tarihi yerlerde uygulamayı planladıklarını belirten Ege Bağlıkaya şunları söyledi:
Mevcutta Ayasofya, Topkapı Sarayı ve Göreme bölgesi için çekimlerimizi tamamlamış durumdayız. Kars Ani Harabeleri, Afrodisyas, Efes Antik Kenti, Sümela Manastırı ve bunlar gibi birkaç farklı kültürel miras alanlarımızı da bir yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz.
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